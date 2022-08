Næsten halvdelen af danske mænd lever længere end kvinder

Mellem 25 og 50 procent af mænd lever længere end kvinder.

I Danmark er det 40 procent af mænd, som lever længere end kvinder.

Det er selv om kvinders middellevealder er fire år højere end mænds i Danmark.

- Hvad vi fandt ud af i studiet er, at der er flere nuancer i den sandhed, fordi det ikke er alle kvinder, som lever længere end mænd, siger han.

Ud over at kigge på den lange bane, har forskerne også undersøgt specifikt hvilken betydning uddannelse har for middellevealderen i USA.