15/05/2022 KL. 09:50

For abonnenter

Det tager kun to dage at trylle mælkebøtterne om til frisk og læskende saftevand

Der er mange andre måder at være i naturen på med børn og børnebørn end bare at gå en tur. Det fortæller børnehavepædagog Jonas Gylling Greve her i et uddrag af sin nye bog ”Ud med ungerne”.