12/03/2022 KL. 16:30

Selvforsynende i rækkehuset: Bianca Navne Larsen bruger kun en eftermiddag om ugen i haven

En stor villahave er ikke nødvendig for at have selvforsyning af grøntsager og salat. Bianca Navne Larsen bor i rækkehus, og har en køkkenhave, der kan forsyne hele familien. Ifølge en sociolog handler den selvforsynende trend om større bevidsthed og bæredygtighed.