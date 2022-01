23/01/2022 KL. 10:30

For abonnenter

»Jeg er vant til at surfe de koldeste steder i verden, og der findes ikke et sted, hvor havet bliver lige så koldt som i Danmark«

Som 16-årig flyttede Oliver Hartkopp alene fra Nordsjælland til Thy for at forfølge sin drøm om at surfe. Ti år senere er han en af landets eneste professionelle surfere, og her fortæller han om yndlingsspottet Klitmøller i et uddrag fra bogen ”Cold Hawaii”.