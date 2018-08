Sundhedsstyrelsen: Drop alkohol til konfirmanden, og lad ikke børnene lære at drikke hjemmefra

Først den gode nyhed: De unge drikker generelt mindre end tidligere.

Men en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen om alkoholvaner blandt gymnasie- og erhvervsskoleelever viser også, at 20 pct. drikker så meget, at de er over højrisikogrænsen på 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd på en uge.

Unge og alkohol Andelen af 15-årige, som har prøvet at drikke alkohol er faldet fra 95 pct. for drenge og piger i 1998, til 77 pct. af drengene og 74 pct. af pigerne i 2014.

Andelen af 16-24 årige, der drikker mere 21 genstande for mænd og 14 for kvinder pr. uge er faldet fra 22 pct. af mændene i 2010 til 11,5 pct. i 2017. For kvinderne hedder tallet 17,4 pct. i 2010 og 11,5 pct. i 2017.

Andelen af 16-24 årige, der drikker mere end 14 genstande for mænd og 7 for kvinder pr. uge: 38,4 pct. af mændene i 2010 mod 23,2 pct. i 2017. 42,8 pct. af kvinderne i 2010 mod 30,9 pct. i 2017. Kilder: HBSC, Danskernes Sundhed 2010, 2017



Og det er de veluddannede og velbetaltes børn, som drikker mest.

Rapport: Børn fra samfundets øverste lag drikker mest

Jyllands-Posten har spurgt chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Stine Flod Storgaard, hvorfor børn af dem, der befinder sig i samfundets øverste lag, også ligger i alkoholtoppen.

»Ud fra rapporten kan vi ikke sige noget om grunden til fordelingen, men vi kan se, at de fleste af dem, der drikker rigtig meget, vurderer, at forældrene synes, at det er i orden, at de drikker meget. Så måske skal forældrene tydeligere signalere deres holdning til alkohol og tage snakken om, hvad de synes er i orden. Vi kan jo ikke se i rapporten, om forældrene rent faktisk synes, at det er i orden, men det er det, deres børn tror,« siger hun.

Gymnasieelever: Drukforbud vil blot rykke festen videre

Ved vi noget om, hvordan forældrenes alkoholforbrug er?

»Nej, det kan vi ikke se. Man kan heller ikke ud fra andre tal se, at det er fordi, de veluddannede drikker mest. Det er der ikke noget, der tyder på. Forældres alkoholvaner er dog en væsentlig faktor i forhold til, hvordan børnene agerer, men vi kan ikke sige, at det er derfor de drikker i netop denne gruppe. «

Danske unge drikker, men: Betydeligt flere unge under 25 er i behandling for et andet misbrug En tidlig debut med masser af druk præger resten af ungdommen.

Selv om det for nogle forældre kan virke formålsløst at tale om genstandsgrænser med børn, når de allerede er begyndt i gymnasiet, fastslår Stine Flod Storgaard, at det har en effekt.

»Unge navigerer efter forældrenes holdninger. Det kan godt være, at de overskrider grænsen, men de har en vished om, hvor grænsen ligger, og så overskrider de den måske ikke så meget, som hvis man slet ikke har noget at navigere efter.«

Mens visse forældre mener, at det er bedst for børn at lære at drikke inden for hjemmets trygge vægge og under mor og fars årvågne blikke, understreger Stine Flod Storgaard, at det absolut ikke er den rigtige vej at gå.

Hvor meget er en genstand? Lær din teenager at håndtere alkohol

»Der er ikke noget, der viser at det er en god idé - tværtimod. Det handler om at udskyde alkoholdebuten så lang tid som muligt. Og f.eks. til konfirmationer anbefaler vi overhovedet ikke, at man skænker alkohol op til sine børn. Det er man slet ikke gammel nok til på det tidspunkt. Det er et helt forkert signal at sende.«

Hun peger på, at der ser ud til at være et behov for, at højtuddannede og veltjenende forældre skærer klarere igennem over for deres børn.

»Det er også vigtigt at tale om konsekvenserne ved alkohol. Man skal bruge sin hjerne, når man er ung og under uddannelse, og hjernen er et af de punkter, som gør, at man er mere udsat som ung, fordi den er under udvikling, indtil man er i 20-årsalderen.«

Rapporten er baseret på Ungdomsprofilen 2014, der er en spørgeskemaundersøgelse udført blandt knap 75.000 elever på gymnasier og HF samt erhvervsuddannelser.