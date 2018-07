Tørkeramt? Sådan giver du haven førstehjælp

Græsplænen er blevet gul, planterne hænger med næbbet – og du har for længst tappet de sidste dråber fra regnvandstønden.

Den usædvanligt solrige sommer har været hård kost for de danske haver.

Men der er ting, man selv kan gøre for at give haven førstehjælp og begrænse skaden.

Vand uden frås Vand kun det allermest nødvendige i haven. Og vær opmærksom på, om din lokale vandforsyning fraråder havevanding.

Opsaml regnvand i en regnvandstønde, hvis muligt. De fås i diskrete udgaver, som kan graves ned, så de syner mindre.

Vand med vandkande frem for en haveslange, som bruger langt mere vand.

Vand helst om aftenen eller morgenen. Om dagen er der så høj fordampning, at planterne ikke når at få gavn af vandet.

Hvis børnene har et soppebassin, så brug det beskidte vand til at vande med. Kilde: Dorthe von Bülow, projektleder i Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Hofor. Kilde: Dorthe von Bülow, projektleder i Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, Hofor.

For det første skal du benhårdt prioritere, hvilke planter du vander, forklarer Louise Møller, der er havefaglig rådgiver hos Haveselskabet.

- I de fleste kommuner er der jo vandingsforbud. Så man skal tænke sig rigtigt godt om, før man vander, og kun vande det, der er allermest nødvendigt. Ikke mere end det, siger hun.

Herefter kan du overveje at bruge jorddække på særligt udsatte områder af haven, forklarer Louise Møller.

- Så man dækker jorden med halm, flis eller græsafklip - simpelthen for at beskytte jorden mod fordampning, siger hun.

Det kan man eksempelvis bruge, hvis man har tørkeramte staudebede, hvor der er pletter med bar jord, forklarer haverådgiveren.

- Eller man kan dække rundt om træer og frugtbuske. I det hele taget, hvis man har bar jord, så overvej, om man ikke kan beskytte det, siger hun.

Du kan også bruge jorddække i køkkenhaven, siger Louise Møller. For her vil afgrøderne også typisk være trængt af tørken.

Men her bliver flis for voldsomt og langsomt at omsætte, så her bør du kun bruge græsafklip eller halm.

Du kan også åbne drivhusets vinduer og døre, så du holder temperaturen og planternes fordampning nede.

- Man kan hænge noget skyggenet op i drivhuset for at sænke temperaturen en lille smule, siger Louise Møller.

Helt lavpraktisk kan du også tænke over, hvor du placerer dine planter og krukker, så de ikke står og steger direkte i solen.

- Ens krukker kan man jo sætte ind i skyggen, hvor der hverken er lige så meget sol eller fordampning. Og det kan man særligt gøre, hvis man tager på ferie, siger haverådgiveren.

/ritzau fokus/