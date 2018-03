Gør smykkerne flotte igen med ting fra køkkenskabet

En mat guldring, et sølvarmbånd med sorte pletter eller en halskæde, der er blevet smudset i leddene.

Mange har oplevet, at smykkerne kan blive beskidte eller kedelige at se på, når de har været brugt eller parkeret længe i skuffen.

Men med nogle simple trick og et greb i køkkenskabet, kan du give førstehjælp til de ædle metaller og få smykkerne til at skinne på ny.

Hvis smykket eksempelvis er blevet beskidt af cremer og nærkontakt med din hud, kan du komme langt med en blanding af lunkent vand og almindeligt opvaskemiddel, fortæller guldsmed Ole Mørck.

- Og så kan man skrubbe smykket med en gammel, blød tandbørste. Den er nemlig god til at komme ind i krogene, siger han.

Smykke-kemi for nybegyndere Finsølv og finguld vil sjældent oxidere og blive mørkt. Men de fleste guld- og sølvsmykker indeholder også messing eller kobberblandinger, og afhængig af blandingsforholdet vil disse lettere blive misfarvede.

Kig også på, om smykket reelt er snavset eller oxideret. Hvis det er beskidt af hudkontakt og cremer, skal det vaskes. Ellers skal det pudses.

Pas særligt på, når du renser et smykke med sten, perler og limede dele. De er nemlig sartere end selve metallet.

Du kommer ofte langt med en imprægneret pudseklud, som er et must for smykkeejere. Kilder: Marianne Daniel Olsen, Ole Mørck

Marianne Daniel Olsen, der er faglærer på guldsmedeuddannelsen på erhvervsskolen Next i København, bakker op om løsningen med sæbevand og en tandbørste. Og hvis det ikke er nok, kan du give smykket og sæbeblandingen et kort opkog i en gryde, siger hun.

Denne metode må du dog ikke bruge, hvis smykket indeholder perler, sarte sten eller limede dele, for de kan tage skade af den kraftige varme, forklarer Marianne Daniel Olsen. Her vil det være bedre at vaske smykket med en tandbørste og varmt vand, så du kan skrubbe uden om selve perlen.

- Perler er som regel også limet, og lige så snart limen bliver bare lidt for varm, løsner den sig - og så falder perlen af, siger Marianne Daniel Olsen.

Hvis smykket ikke er beskidt, men derimod mat i metallet, er opskriften en pudseklud og godt, gammeldags knofedt, fortæller eksperterne.

Pudsekluden skal helst være af den imprægnerede slags, der på forhånd indeholder lidt pudsemiddel, forklarer Marianne Daniel Olsen.

- Jeg ved, at de fleste guldsmede og sågar supermarkeder har de her imprægnerede pudseklude til sølvbestik og smykker. Og de er helt fine, siger hun.

Sølvsmykker kan også få mørke pletter eller blive helt sorte, fordi de oxiderer, fortæller Marianne Daniel Olsen. Dette skyldes altså ikke, at smykket er beskidt, men at metallet har reageret med ilten i luften. Og her bliver køkkensalt og sølvpapir dine venner i nøden:

Hæld vand, et stykke sølvpapir og en halv teskefuld salt i en gryde, forklarer Marianne Daniel Olsen. Det er lige meget, om sølvpapiret krøller eller ligger fladt mod bunden. Herefter plumper du sølvsmykket i gryden og giver det hele et opkog.

- Og så holder man øje nede i gryden og stopper, når man kan se, at nu er smykket fint igen. Det skal ikke stå og voldkoge, siger hun.

- Herefter gælder det samme: Du skal i gang med pudsekluden, hvis det skal op og være helt blankt, forklarer guldsmeden.

Du kan også fint bruge gammeldags sølvpudsemidler som Brasso og Silvo. Men sølvpapirsbadet når lettere ind i krinkelkrogene, siger Marianne Daniel Olsen.

Til gengæld bør du ikke skrubbe smykkerne med tandpasta og bagepulver, selv om det er udbredte gør-det-selv-metoder, forklarer Ole Mørck. Nogle vil måske opleve, at det virker, men du risikerer at gøre mere skade end gavn, siger guldsmeden.

- Jeg oplever selv nogle gange, at folk kommer ind i min butik med smykker, som er blevet ødelagt af de her metoder. Så jeg ville ikke anbefale det, siger han.

/ritzau fokus/