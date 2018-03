Det skal du overveje, før du går på deltid

Det kan være fristende at gå ned i tid på jobbet i nogle år for at kunne hente børnene tidligt og få mere overskud i hverdagen. Men deltid er ikke uden konsekvenser.

Færre timer på jobbet betyder nemlig både mindre i løn og typisk også en mindre pension.

Og ifølge arbejdsmarkedsforsker ved RUC Thomas P. Boje viser undersøgelser, at man delvist træder ud af karriereræset, når man går på deltid.

Fakta: Afstem forventninger med chefen Går man på deltid, skal man være sikker på, at man også får færre arbejdsopgaver.

Ellers kan man ende med at lave ligeså meget som før, men på mindre tid og til en mindre hyre.

For at undgå at hoppe ned af karrierestigen, kan man forsøge at lave en aftale med sin chef om, at man skal have samme typer opgaver som før, når man kommer tilbage på fuld tid.

- Hvis man kun arbejder 30 timer om ugen, er man måske ikke med til alle personalemøderne og de møder, hvor der bliver truffet vigtige beslutninger, siger han.

Derfor vil man som deltidsansat heller ikke være den første, chefen tænker på, når der skal ske forfremmelser.

Desuden kan man nemt ende med at blive "slået tilbage" på jobbet og få kedeligere opgaver, når man kommer tilbage på fuld tid efter en periode på deltid.

Hvis man overvejer at gå ned i tid, anbefaler Thomas P. Boje derfor, at man forsøger at aftale med sin chef, at man kan vende tilbage til den samme stilling, som man havde før, når man kommer tilbage på fuld tid igen.

Før man beslutter, om man skal gå ned i tid, kan det dog være en god idé at overveje, om man kan finde mere tid og overskud i hverdagen på anden vis.

I Danmark har særligt akademikere og kontoransatte eksempelvis mulighed for at tilrettelægge deres arbejdstid fleksibelt, så man kan arbejde hjemmefra eller på skæve tidspunkter, hvor der ikke er tryk på familielivet.

Det fortæller arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Mads Peter Klindt.

- Derfor har akademikere måske ikke på samme måde brug for at gå ned i tid, som sygeplejersker, lærere og andre, som har en mere bundet arbejdstid, siger han.

Som kvinde er det også værd at diskutere med din mand, om han kan gå på deltid. Herhjemme er det nemlig oftest kvinder, der går på deltid, mens mændene bliver på arbejdsmarkedet.

- Mange tænker, at den, der tjener mest, skal blive på arbejdsmarkedet. Og den, der tjener mindst, skal tage slæbet derhjemme, siger Thomas P. Boje og fortsætter:

- Men selv om manden tjener mest, kan han jo stadig godt tage en periode på deltid.

Ifølge Thomas P. Boje føler kvinder sig typisk nødtvunget til at gå på deltid. De gør det ikke, fordi de nødvendigvis har lyst til det.

Og det hænger sammen med, at kvinder ofte tager den største del af slæbet i hjemmet under barslen, og den arbejdsfordeling hænger ved, forklarer Thomas P. Boje.

Derfor har han et klart råd til kvinderne:

- Sørg for at få mændene med i omsorgsforpligtelserne så tidligt som muligt, og sørg for at I begge går ned i tid i de perioder, hvor der virkelig er stress på familielivet, siger han.

Kilde: Thomas P. Boje, Mads Peter Klindt.

