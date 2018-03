Haven i marts: Begynd nu og få det lettere til sommer

Det er altid lidt svært at vide, om marts bliver fugl eller fisk i forhold til vejret. Men selv om det i år er en kold én af slagsen, kan man godt så småt finde havehandskerne frem.

For heldigvis kan man begynde at klippe og luge udendørs samt at forspire indendørs. Og jo før man får begyndt, desto sjovere bliver det senere på sæsonen.

1) Ukrudt

Er der lidt ukrudt i haven, kan man begynde at tage det nu. Noget ukrudt vokser nemlig hele vinteren.

- Ukrudtsplanten enårig rapgræs er ligeglad med, om det er 20 graders frost. Så snart der er et par dages tøvejr, så blomstrer den stadig og spreder frø, siger Rie Birk fra Haveselskabets rådgivning og tilføjer:

- Jo tidligere man kommer i gang med at luge ukrudt, jo nemmere gør man det for sig selv. Hvis man venter en måned, gror det hele bare sammen.

2) Dræbersnegle

Man skulle tro, at den sibiriske kulde kunne tage livet af selv den mest hårdhudede dræbersnegl. Men faktisk kan nogle af de krasbørstige kræ gemme sig under sne, kompostbunker og hække med bunker af blade.

- Æggene klækker om efteråret, og så overvintrer de som små snegleunger. Og dem kan man bekæmpe allerede tidligt i marts. Gør man det tidligt, gør man det lettere for sig selv senere, siger Rie Birk.

Hun råder til at bruge blå sneglekorn til at bekæmpe dræbersneglene.

- Der skal næsten ingenting til, når de er så små. Drys en lille smule ud rundt om komposten, og der hvor der er skygge og fugtigt, siger Rie Birk.

3) Spred kompost

Man kan også sagtens begynde at sprede sin kompost.

- Tag en gammel kompostdynge, og læg et lag på tre til fem centimeter - især i køkkenhavens bede og højbede, som skal bruge næring, men også i hække og buskadser. Det giver god struktur og næring, siger Rie Birk.

- Alt det, der ikke er omsat ordentligt i løbet af året, skraber man sammen i en bunke, og så begynder man næste års kompostbunke, tilføjer hun.

4) Forspiring

Lige nu er det bare med at kaste sig ud i forspiring derhjemme - særligt af de planter, der har en lang udviklingstid som chili og tomater, fortæller Jesper Carl Corfitzen, som er haveekspert hos Bolius.

- Og fra midten af marts kan man give den fuld skrue, med alt hvad man har lyst til at forspire i vindueskarmen, siger han.

En vigtig pointe er, at man skal bruge frisk så- og priklejord.

- Man skal ikke bruge pottemuld, for det kan være så beriget med næring, at man risikerer at svide rødderne. Har man en gammel pose jord stående ude på altanen eller i haven, hvor der kan være bakterier i, skal man heller ikke bruge den. Så kan de små kimplanter nemlig blive angrebet, så snart de stikker hovedet frem, siger Jesper Carl Corfitzen.

Man kan så i alt fra potter, bakker og kasser til gamle mælkekartoner. Man skal bare sørge for, at det er gjort ordentligt rent. Bruger man gamle potter, skal de vaskes med lidt opvaskemiddel, så man ikke risikerer, at der sidder gamle bakterier, bemærker landskabsarkitekt Jesper Carl Corfitzen.

5) Frugttræer

Har man frugttræer - især æble, pære og blomme - så skal man gå en tur ud i haven og se efter, om der er indtørrede frugter på træerne nu.

- Hvis der hænger indtørrede, mumieagtige frugter på træerne nu, så har man svampesygdommen gul monilia. Den er meget almindelig, fortæller Rie Birk fra Haveselskabet.

- Måden at undgå den på er at fjerne de døde, indtørrede frugter, for det er små smittebomber, der bare venter på, at træet springer ud. Det er sidste chance at fjerne dem nu. Det er den mest effektive måde at bekæmpe svampesygdommen på, siger hun.

Den kan også i sjældnere tilfælde ramme kirsebærtræer og hassel.

Svampesygdommen kommer til udtryk, ved at træet til sommer får frugter, der sidder på træet og rådner. Frugterne bliver brune med hvide puder af svampesporer, som sidder i ringe, forklarer Rie Birk.

- Det er nemt at se dem nu, hvor der ikke er blade på træerne. Man skal fjerne mumierne, før træet springer ud.

6) Prydgræsser

Har man prydgræsser, er det nu, man skal dele dem.

- De kan ikke tåle at blive delt i efteråret, så det skal gøres i marts, hvis man vil have flere. Man skal også klippe toppen af, siger Rie Birk og tilføjer:

- Alle de andre stauder skal man vente en måned endnu med at klippe toppen af. Vent, til det bliver varmere, for toppen beskytter både de insekter, der overvintrer der, men også de små staudeskud.

7) Tyvstart køkkenhaven

I marts kan man også så det allerførste i køkkenhaven.

- Kommer der en periode med lidt varmere vejr, kan man så spinat og valske bønner. Skulle det blive frost senere, så gør det ikke noget, siger Rie Birk.

8) Beskæring

Trænger den gamle busk til en foryngende studsning, er det også et godt tidspunkt nu.

- Klip de ældste, tykke grene af helt nede ved jorden. Det kan man gøre på langt de fleste buske, og det giver både lys og luft til og det giver både lys og luft til, siger Rie Birk og nævner som eksempler forsytia, syren, spirea, kvæde, stjernetop og hassel.

