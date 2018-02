Vinterguide: Seks gode råd til at modstå kulden

Danske meteorologer kan ikke huske at have oplevet noget lignende de seneste 20 år. Temperaturerne rasler ned, og den bidende vind får det kun til at føles endnu koldere.

Den sibiriske kulde har ramt hele landet og påvirker alt, den kommer i nærheden af. Du kan her blive klogere på, hvad du skal være særligt opmærksom på i kulden.

Sådan holder du på varmen

Når udetemperaturen efterhånden nærmer sig tocifrede minusgrader, kan en varm stue være guld værd. Og varme i det hele taget. Men hvordan holder du på den?

Det mest banale råd går på, at du skal pakke dig ind i et tæppe eller tykke uldsokker, når du opholder dig indendøre, mens det sommetider kan være nødvendigt at supplere med varme fra en elradiator for at opretholde den gode temperatur.

Du kan her læse mange flere gode råd til, hvordan du sikrer dig, at kulden ikke trænger ind og forstyrrer husfreden.

Find det rigtige udstyr til bilen

Frostgrader og snefygning er en dårlig kombination for landets billister. Det gør nemlig kørebanen utilregnelig og sender et stigende antal billister i rabatten - og her kan gode råd være dyre.

Men hvordan kan du undgå at havne i den ærgerlige situation?

Henrik Rasmussen, der er områdeleder hos Falck Assistance, mener, at noget som værktøj, varm påklædning, gps og de rette dæk er et must-have i bilen, når vejret opfører sig på denne måde.

Frostgrader om natten betyder desuden døde bilbatterier om morgenen. Den anbefales derfor også, at du får undersøgt, om du kører rundt på afladte batterier.

I videoen øverst i artiklen kan du se, hvordan du gør det meget nemmere at skrabe is af bilruden.

Pas på vores firbenede venner

Hvis du i disse dage oplever, at din firbenede ven ikke længere hopper og danser for at komme med dig ud at gå, kan det måske skyldes ømme poter.

Vejsalt på gaderne kan nemlig få trædepuderne til at tørre ud og sprække, og det kan være meget smertefuldt for en hund.

»Forestil dig, at du selv er på Antarktis uden handsker, så vil du også få dybe fuger på dine hænder. På samme måde er det, når hunde har poterne i is og salt. Det kan give sprukne poter og åbne sår i de værre tilfælde,« siger dyrlæge Mogens Brix Koldkjær fra Dyrlægeringen.

Anbefalingen lyder derfor, at hundeejere bør holde et ekstra øje med poterne i tiden med is på vejene og sørge for at holde poterne fri for salt, så de ikke bliver tørre.

Desuden skal du være opmærksom på, at mindre hunde ikke kan modstå kulden på samme måde som store hunde og derfor kræver kortere gåture.

Undgå at bruge salt

To ud af tre danskere smider salt på fortovet eller i indkørslen, når de vil forebygge glat føre.

Men det viser sig at være den helt forkerte løsning, ifølge Bolius' haveekspert Jesper Corfitzen. Saltet skader nemlig planter, grundvand, belægning og dyrepoter.

I stedet anbefaler han, at du bruger alternativer som calciummagnesium-acetat (CMA), urea eller grus.

Vintervejret kan samtidig være en udfordring for sko og støvler, da kombinationen af sjap, vand og salt kan være med til forkorte levetiden på dem. Skulle skaden allerede være sket, kan du her læse, hvad du skal gøre for at redde dit fodtøj.

Påklædning til cykelturen

Selv når sneen falder, og frosten for længst er indtruffet, hopper mange danskere alligevel på jernhesten til og fra deres daglige gøremål.

Skal du under alle omstændigheder ud på cykelstien, kommer her et par anbefalinger til, hvordan du skal klæde dig på til turen. Psst, hemmeligheden er lag på lag-teknikken.

Dræbersneglene lider i kulden

Det kan godt være, at vi mennesker fryser i den sibiriske kulde – men kulden er til gengæld godt nyt for haveejerne.

Den hårde frost og den isnende vind kan nemlig være med til at udrydde mange af de forhadte dræbersnegle, lyder det i en pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen.

Omvendt klarer de dyrearter, der hører naturligt hjemme i Danmark, sig noget bedre i kulden.

Danskerne er dog ikke det eneste folkefærd, der skal tage sig nogle helt særlige forbehold i kulden. Også mange andre europæiske lande er i øjeblikket ramt af »the beast from east«.

