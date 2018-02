Nyt studie: Små mængder alkohol renser hjernen

Gør dit hoved ondt efter en hård nat på byens bodegaer? Så hersker der ingen tvivl om, at du næppe har gjort din hjerne en tjeneste.

Har du til gengæld holdt dig i skindet og nøjedes med en lille smule alkohol, så er der gode nyheder.

Et nyt studie viser, at små mænger alkohol kan have en gavnlig effekt på hjernen - i hvert fald på mus, hvorpå forsøget er udført.

»Vi ved, at indtag af større mængder ethanol over længere tid påvirker centralnervesystemet negativt. Men i dette studie har vi for første gang vist, at små mængder alkohol faktisk kan gavne hjernens helbredstilstand, fordi det øger hjernens evne til at fjerne affaldsstoffer,« siger professor Maiken Nedergaard fra Center for Translational Neuromedicin ved Københavns Universitet.

Flere forskningsprojekter fra de senere år peger på positive virkninger ved indtag af små mænger alkohol. Mens umådeholdent druk er en veldokumenteret sundhedsrisiko, har andre studier draget koblinger mellem et begrænset alkoholindtag og nedsat risiko for hjerte-kar-sygdomme og flere former for kræft.

Det nye studie undersøgte hjernen på mus, som var udsat for store mængder alkohol over længere tid. Her kunne forskerne konstatere øgede forekomster af inflammation og påvise en forringelse af dyrenes kognitive og motoriske færdigheder.

I hjernen på de forsøgsdyr, som de udsatte for små mængder alkohol, svarende til omkring 2,5 genstande om dagen, fandt forskerne imidlertid mindre inflammation og at forsøgsdyrenes hjerne var bedre til at rense sig selv for affaldsstoffer sammenlignet med mus, der ikke var udsat for alkohol.

»Vores data om alkohols påvirkning af det glymfatiske system ser ud til at stemme overens med, hvad vi ved om alkohol og dødelighed. Små mængder alkohol har en positiv effekt, mens umådeholden indtag af alkohol er skadeligt for helbredet,« siger Maiken Nedergaard og fortsætter:

»Studier har vist, at et lille til begrænset indtag af alkohol er forbundet med mindre risiko for demens, mens alkohol i store mængder over flere år resulterer i øget risiko for forringede kognitive færdigheder. Dette studie kan være med til at forklare hvorfor. Især synes små mængder af alkohol at forbedre hjernens helbredstilstand generelt«

I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen i dag, at man ikke drikker mere end fem genstande ved samme lejlighed. Er du i tvivl, så svarer det til:

To pilsnere (33 cl.)

Et glas vin (12 cl.)

Et glas hedvin (8 cl.)

Og et enkelt glas spiritus (4 cl.)