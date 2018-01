Nyt studie advarer mod populær fodertrend: Fare for smitte med farlige bakterier

Fodring med råt kød til kæledyr bliver forbundet med en række farlige bakterier i et nyt hollandsk studie publiceret i Veterinary Record torsdag.

Forskerne fandt frem til, at der er en række risici forbundet med det populære hundemad - bone and raw food (BARF), som det også kaldes. Det for eksempel være smitte med e. coli-bakterier, listeria og salmonella.

Forsker advarer imod hundemad: »Knækkede tænder, knogler i spiserøret og risiko for salmonella«

»Fodring med råt kød til kæledyr er blevet mere og mere populært. Men fordi disse diæter kan være smittet med bakterier og parasitter, kan de udgøre en risiko for både dyret og dets ejer,« lyder det blandt andet i studiet.

I studiet blev 35 forskellige frosne, komercielle råt-kød-produkter analyseret. Man fandt e. coli-bakterier i otte produkter (23 pct.), listeria-bakterier i 15 produkter (43 pct.) og salmonella-bakterier i syv produkter (20 pct.)

Særligt e. coli og salmonella kan give alvorlige infektioner hos både dyr og mennesker.

»Katte og hunde, der spiser råt kød, har også større chance for at blive inficeret med antibiotikaresistente bakterier end dyr, der spiser fx tørfoder. Det kan udgøre en alvorlig risiko for både dyresundhed og folkesunhed,« siger forsker bag studiet, Paul Overgaauw fra Utrecht Universitet til The Independent.

»Derfor er det vigtigt at gøre folk opmærksomme på de mulige risici forbundet med at fodre med råt kød. Kæledyrsejere bør uddannes om hygiejne og korrekt håndtering af foderet« siger han.

Forskerne konkluderer derfor i studiet, at man børe inkludere advarsler og håndteringsinstrukser på produktetikkerne på foderet.

Herhjemme i Danmark har der også været kritiske røster af det populære råfoder. Professor i Intern Medicin for Familiedyr på Københavns Universitet, Charlotte Reinhard Bjørnvad, har tidligere advaret mod foderet her i avisen.

Hun pointerede bl.a., at fodring med råt kød netop kan være forbundet med bakterier som salmonella og listera, men også at »kød alene ikke er nok« for et kæledyr.

»Jeg vil ikke engang anbefale, at man varmebehandler foderet, og så lader dyret spise det. For det løser ikke problemet med, at det ernæringsmæssigt er ubalanceret,« sagde Charlotte Reinhard Bjørnvad.

I stedet anbefalede hun, at man enten giver sin hund almindeligt tørfoder, eller at man køber ris, kød og grøntsager og selv tilbereder det til sit kæledyr.