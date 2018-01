H&M beskyldt for racisme på grund af abetrøje

Billedet er ikke længere til at finde, hvis man begiver sig ind på tøjkæden H&M's hjemmeside.

Men indtil for nylig kunne kædens kunder under kategorien tøj til drengebørn op til 10 år se billedet af en sort dreng iklædt en hættetrøje med påskriften »Coolest monkey in the jungle« (den sejeste abe i junglen, red.).

Og da det blev opdaget, havnede H&M i en veritabel shitstorm. For det svarede til at sidestille drengen med en abe og var dermed racistisk, lød det fra flere.

Dove undskylder reklame beskyldt for racisme

Én Twitter-bruger mente, at det var lige så racistisk, »som hvis man brugte et hvidt barn til at reklamere for en hvid hættetrøje med en spids hat og et rødt kors foran. Sorte børn er ikke aber, lige så lidt som at hvide børn ikke er KKK-drager (Ku Klux Klan, red.).«

»Har I mistet jeres forbandede forstand,« spurgte New York Times' klummeskribent Charles M. Blow på Twitter.

Endnu en bruger pointerede, at man foruden at placere en sort dreng i abetrøjen, havde iklædt en hvid dreng trøjen med påskriften »overlevelsesekspert« i junglen.

»Dette er upassende, krænkende og racistisk. Hvorfor er det hvide barn »en jungleoverlever« og den sorte dreng »den sejeste abe i junglen«? Hvordan kan I mene, at det er okay? Fjern den og tøjet. Det er total smagløst,« lød det.

Billedet af drengen er nu væk, men trøjen er der endnu, dog uden en model. Samtidig har H&M undskyldt.

»Dette billede er nu blevet fjernet fra alle H&M's kanaler, og vi undskylder over for enhver, som det må have stødt,« siger en talsperson for H&M ifølge Evening Standard.

I 2014 var det den spanske tøjkæde Zara, som endte i et stormvejr, fordi den solgte stribede børnetrøjer med en gul stjerne på. Mange mente, at det lignede det tøj, som jøderne bar i koncentrationslejrene under Anden Verdenskrig.