Alt er enten sort eller hvidt i Hilde Brinchmanns iscenesættelse af Astrid Lindgrens eventyr ”Mio, min Mio” på Aalborg Teaters Lille Scene. Her er det gode, og her er det onde. Ingen egentlige gråzoner og en fortælling, hvor det er let for alle at afkode, hvem vi skal holde med.

Paul Sebastian Garbers scenografi og Helena Anderssons kostumer understreger enkeltheden. Før forestillingens start inviterer skuespillerne Clara Josephine Manley og Lars Topp Thomsen, der spiller samtlige karakterer bortset fra titelrollen, os med ind i et skjult univers. Kun iført strømpesokker træder vi ind i Lindgrens magiske fortælling. Næsten bogstaveligt talt.