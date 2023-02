Sjældent har man set en hårpragt vippe så meget, som Benjamin Kitters gør i rollen som den evigt fortravlede Vielgeschrei. For den stundesløse er aldrig i ro. Hele hans krop og i særdeleshed hans hoved vipper op og ned, fra side til side, når han manisk skriver løs med fjerpen og blæk, eller når han ihærdigt forsøger at få andre til at tale hurtigere, så han kan komme videre med dagens mange gøremål.