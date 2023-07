Souldronningen Diana Ross besøger Danmark til efteråret

Diana Ross var kun 15 år, da hun blev en del af pigegruppen The Primettes i hjembyen Detroit. Gruppen ændrede snart navn til The Supremes og fik kontrakt med pladeselskabet Motown.

”Where Did Our Love Go” og ”Stop! In the Name of Love” er blandt de hits, The Supremes fik berømmelse med, før Diana Ross i 1970 brød med bandet, og det gik i opløsning.

Efter årene med The Supremes fulgte en solokarriere med over 20 albummer, der genremæssigt spænder fra soulpop til poprock.

Repertoiret voksede med jazzindspilninger samt et operaalbum, hvor hun sang sammen med Plácido Domingo og José Carreras.

I det hele taget er nogle af Diana Ross’ største succeser sket i samarbejde med store navne som Lionel Richie og Rod Stewart.