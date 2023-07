Anmeldere hylder årets Roskilde Festival for musikalsk nybrud

- Roskilde Festival fornyer sig lidt hvert år. Men i år tog den mere end 50 år gamle institution et kvantespring ind i fremtiden ved at skrive reglerne om.

- Efter at hiphop, pop og EDM har brugt årtier på at trænge ind på det orange symbol, var Roskilde anno 2023 banebrydende for diversiteten, lyder det fra musikredaktøren.

Ekstra Bladets anmelder, Thomas Treo, deler langtfra vurderingen fra de to kolleger.

Han mener, at årets festival var en blodfattig omgang.

- Dyrskuepladsen er som en savanne uden farlige dyr. Ingen bider. Alt er tandløst, skriver Thomas Treo.

Ud over Lil Nas X har navne som Blæst, Kendrick Lamar, Burna Boy og Blur optrådt på festivalen.