Roskilde Festival forventer tocifret millionoverskud

Det samme vil man gøre i år, siger Signe Lopdrup.

- Roskilde Festival er en indsamlingsbegivenhed. Vores formål er at skabe muligheder for børn og unge.

- Så når Roskilde Festival uddeler overskuddet, handler det om at være med, der hvor de helt unge skal til at sætte af og gøre en forskel. Det har vi hårdt brug for.

Det er en del af Roskilde Festivals formål, som er at støtte initiativer for børn og unge og at støtte humanitære og kulturelle organisationer.

I år har der blandt andet været et øget fokus på diversitet i musikprogrammet. Her kan blandt andet nævnes bandet Blæst, der onsdag åbnede Orange Scene.

Blæst er i år blevet udvalgt til at lave en ”Orange Donation”. Det er et nyt tiltag, hvor et band eller en musiker, der spiller på Orange Scene, får lov til at vælge en donationsmodtager.