I 1965 blev sangen kåret som årets sang ved den amerikanske Grammy-prisuddeling efter blandt andet at have været nomineret sammen med Beatles-klassikeren ”I Want to Hold Your Hand”.

Mens Astrud Gilberto var mest kendt som stemmen på ”The Girl fom Ipanema”, så udgav hun en række albums i sin karriere som soloartist. 16 i alt blev det til samt en række opsamlingsalbums og to livealbums.

Hendes seneste album, ”Jungle”, udkom i 2002.