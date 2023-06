Hyggeligt nok, men da ikke på festivalens største scene lørdag aften

First Aid Kit er et fremragende band. Det skal der ikke herske tvivl om. Duoen dyrker deres helt egen blanding af folk og sørgmodig pop og har en række yderst vellykkede plader på samvittigheden, tag blot deres hyldestalbum til Leonard Cohen - ”Who By Fire” (2021) - det er exceptionelt godt og er hermed anbefalet på det varmeste.