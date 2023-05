Pink Floyd-frontfigur efterforskes for at bære nazilignende uniform

Musikeren Roger Waters, der var med til at stifte rockbandet Pink Floyd, er under efterforskning for opildning til had. Det sker, efter at han bar en nazilignende uniform ved en koncert i den tyske hovedstad, Berlin.

Det siger politiet i Berlin fredag.

Billeder på sociale medier viser Waters iført en lang, sort frakke med rødt armbind på scenen i sidste uge.