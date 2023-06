Der er mere energi i hans opremsning af rusmidler, end der er på hele hans nye plade

»Nicotine, valium, vicodin, marijuana, ecstasy and alcohol...«

Sådan sang Josh Homme for knap 25 år siden på sangen ”Feel Good Hit Of The Summer”, som egentlig blev til som en joke.

Joke eller ej, der er mere energi i denne opremsning af rusmidler, end der er på hele ”In Times New Roman”, det aktuelle, ottende album fra den 50-årige sanger og guitarists ellers så populære rockgruppe Queens Of The Stone Age.