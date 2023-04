Oscarvindende japansk musiklegende er død

Allerede som 10-årig begyndte Sakamoto at vise interesse for at komponere musik. Det var både Beatles og den franske komponist Debussy, der vakte interessen.

I år 2018 fortalte Sakamoto ifølge BBC, at han stræbte efter at udfordre konventionerne for den vestlige måde at komponere på.

- Når jeg skriver min musik, er min måde at tænke på begrænset til den vestlige måde at komponere på, som jeg lærte, da jeg var teenager.

- Men jeg har altid haft et ønske om at bryde med de murer og grænser, som jeg følte mig fanget af. At bruge elektronisk lyd føler jeg nogle gange hjælper mig med at bryde den mur, sagde han.

I Japan var Ryuichi Sakamoto foruden sine evner indenfor musikken også kendt som miljøforkæmper, særligt efter nedsmeltningen af atomkraftværket i Fukushima i 2011.