En af pophistoriens store sangskrivere Burt Bacharach er død

Hans milde sange blev blandt andet betragtet som et mindre hårdtslående alternativ til rock and roll-musikken i 1960’erne og 1970’erne.

Bacharach var aktiv som optrædende indtil sent i livet og havde et imponerende bagkatalog at dykke ned i til sine koncerter.

Flere af dem betragtes som nogle af pophistoriens store numre.

Som for eksempel filmsangen ”What’s New Pussycat?”, der gav Tom Jones stor succes. Eller klassikeren ”That’s What Friends Are For”.

Og så er der ”Raindrops Keep Falling on My head”. Den indbragte i 1970 Burt Bacharach en Oscar i kategorien Bedste Originale Sang.