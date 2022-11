Den amerikanske megastjerne Taylor Swift skal på turné for første gang i fem år. Det har sat underholdningsindustrien på den anden ende.

Ved forsalget tirsdag solgte Swift mere end to millioner koncertbilletter. Det er flere end nogensinde før ved et forsalg, oplyser Ticketmaster.

Trods det stod mange fans alligevel frustrerede tilbage på grund af lange ventetider og med oplevelsen af en dårlig service. Og uden billet.

Ticketmaster er ikke vendt tilbage på nyhedsbureauet Reuters’ forespørgsel om svar på kritikken.

Moderselskabet Live Nation Entertainment har dog udsendt en udtalelse. Her lyder det, at en del af kaosset skyldtes robotter, der loggede på og via automatiseret software overtog mange af pladserne i den virtuelle billetkø.