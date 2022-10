Dead Kennedys-trommeslager død af hovedtraume

Darren Henley Peligro, som spillede trommer i den amerikanske punkgruppe The Dead Kennedys, er fredag død af et hovedtraume, som formentlig skyldes et fald.

Det skriver bandet på dets facebookprofil.

- Vi beder folk om at udvise respekt for familiens privatliv i denne svære tid. Tak for jeres tanker og trøstende ord, skriver Dead Kennedys.