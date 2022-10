Lad det være sagt med det samme: Hvis man forventer mere af den taktfaste stadionrock, som sanger og sangskriver Alex Turner og resten af Sheffield-bandet Arctic Monkeys præsenterede på debutalbummet, ”Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” (2006), og forfinede på altdominerende ”AM” (2013), kan man umiddelbart blive skuffet.