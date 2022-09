Jazzlegenden Pharoah Sanders er død

Her gav han den gas på klarinetten i et skoleband.

Efter high school flyttede han til Oakland i Californien, og her nød han for første gang friheden til at komme i jazzklubber, hvor alle havde adgang uanset race.

Senere flyttede han til New York, hvor han ind imellem måtte perioder igennem som hjemløs.

På et tidspunkt arbejdede han i et køkken i Greenwich Village. Her mødte han Sun Ra, der opdagede hans musikalske talent.

Det gav ham en plads i Sun Ras og Coltranes band.