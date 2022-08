Motown-hitmager Lamont Dozier er død

Det var de tre, der skrev ti af The Supremes’ i alt 12 hitsingler, der nåede førstepladsen på de amerikanske hitlister. Blandt dem var hits som ”Baby Love”, ”Stop! In the Name of Love” og ”You Keep Me Hangin’ On”.

Dødsfaldet bekræftes af hans søn Lamont Dozier jr.

- Hvil i himmelsk fred, far, skriver sønnen i et opslag på Instagram.

Lamont Dozier blev født i Detroit, Michigan i 1941.

I Detroit indspillede han selv et par albums, som ikke blev den store succes. Derefter begyndte han at arbejde sammen med Holland-brødrene om at skrive sange for Motown.