Den australske popdarling Judith Durham er død

Med deres tre første udgivelser lykkedes det for det ellers ukendte band fra Melbourne at slå The Beatles af hitlistens topplacering.

Også på de amerikanske toplister klarede The Seekers sig godt. Et marked, der ellers er kendt for at være notorisk svært for australske kunstnere at bevæge sig ind på.

I 1968 forlod Durham gruppen for at forfølge en solokarriere. Den annoncering udløste et chok.

The Seekers spilles næsten ugentligt på DR’s radiokanal P5, fremgår det af DR’s hjemmeside.

Fra de andre medlemmer af bandet Keith Potger, Bruce Woodley og Athol Guy lyder det, at de har mistet deres højt elskede ”ven og lysende stjerne” efter længere tids sygdom.

- Hendes kamp var intens og heroisk. Aldrig klagede hun over sin skæbne og accepterede fuldt ud dens konklusion, udtaler de ifølge The Guardian.