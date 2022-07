Shakira risikerer otte års fængsel i Spanien for skattesvindel

Shakira er anklaget for at have snydt skattemyndighederne for 14,5 millioner euro. Det svarer til omkring 108 millioner kroner.

Svindlen skal have stået på mellem 2012 og 2014. Her siger anklagerne, at den colombianske verdensstjerne boede i Spanien og dermed skulle betale skat.

Det har hun ikke gjort, og det skyldes ifølge Shakira, at hun havde bopæl i Bahamas i den periode.

Østaten Bahamas betragtes som et såkaldt skatteparadis, idet indbyggerne blandt andet ikke betaler indkomstskat.