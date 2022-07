Ukraine er som forsvarende vinder fortsat automatisk kvalificeret til finalen.

Det samme er den såkaldte Big 5, der består af Frankrig, Italien, Spanien, Storbritannien og Tyskland. Det er de lande, der står for de største økonomiske bidrag til arrangementet.

Sidste måneds beslutning om at fratage Ukraine Eurovision-værtskabet blev ikke taget godt imod i det krigsramte land.

- Vi vil kræve, at denne beslutning ændres, for vi mener, at vi vil være i stand til at opfylde alle forpligtelser.

- Vi kræver yderligere forhandlinger om at være vært for Eurovision 2023 i Ukraine, lød det i juni fra Ukraines kulturminister, Oleksandr Tkatjenko.

Der bliver i denne uge åbnet for, at byer kan søge om at blive vært.