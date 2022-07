Limp Bizkit har aflyst europæisk turné og optræden på Smukfest

Smukfest skriver i en meddelelse på sin hjemmeside, at der arbejdes på en erstatning.

Fra booker Mikkel Xavier lyder det, at der altid er risiko for aflysninger i sidste øjeblik, når man laver festival.

- At sammenligne andre med Fred Durst og co. er svært. Alligevel arbejder vi benhårdt på at give muligheden til et band, der kan udfylde pladsen, men mere kan jeg ikke sige lige nu, udtaler han.

Limp Bizkit skulle have spillet onsdag 3. august klokken 23.45 på Stjernescenen, som er festivalens næststørste scene.