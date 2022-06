Krigen i Ukraine kan ses og høres på Roskilde Festival

Torsdag spiller den kaotiske ukrainske kvartet Dakhabrakha.

Desuden er der fredag aften koncert med det regimekritiske russiske hiphopband Moscow Death Brigade.

Alle tre navne er i øvrigt nogle, Roskilde Festival har haft i kikkerten for deres kunstneriske evner, ”længe før” krigen brød ud i februar i år, fortæller programchef Anders Wahrén.

- Vi synes, det er vigtigt at give plads til de stemmer, man ikke nødvendigvis forstår, fordi det er på et andet sprog. Det handler også om at få markeret, at ukrainsk kultur er en vigtig del af europæisk kultur og dermed det udbud, vi gerne vil have, siger han.

Roskilde Festival kommer dog ikke til at stå som afsender af budskaber omkring krigen.

- Vi lægger det meget ud til deltagere og kunstnere. Vi ved jo, de normalt er bevidste og aktive, og det ville undre mig, hvis der ikke også er nogen, der markerer deres sympati med Ukraine, men vi har ikke fået nogen til at lave flagværk eller lignende, siger Anders Wahrén.

Det klarer publikum da også fint selv, viste onsdagens koncert.