Dansevenlig nordjysk popkomet åbner Orange Scene

Det bliver den danske popkomet Drew Sycamore, der spiller årets første koncert på Orange Scene onsdag klokken 18.

Orange Scene er Roskilde Festivals største scene, og åbningsjobbet er forbundet med prestige. Det er ofte danske musikere, der får æren.

Her følger et overblik over de artister, som har åbnet Orange Scene de seneste ti festivaler:

2019: Silvana Imam (SVE).

2018: Saveus (DK).

2017: Phlake (DK).

2016: Damon Albarn og The Syrian National Orchestra for Arabic Music med særlige gæster (UK/SYR).

2015: The Minds of 99 (DK).

2014: Outkast (US).

2013: Vinnie Who (DK).

2012: Kellermensch (DK).

2011: Veto (DK).

2010: When Saints Go Machine (DK). Forinden var der en kort mindehøjtidelighed med Patti Smith og Lenny Kaye (US) i forbindelse med tiåret for en ulykke med ni dødsfald.

Kilde: Gaffa