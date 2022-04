Mand idømt 11 års fængsel for involvering i stjernerappers død

En mand fra Arizona er blevet idømt næsten 11 års fængsel for at have været involveret i at sælge falske piller til den afdøde amerikanske stjernerapper Mac Miller.

Det viser retsdokumenter indgivet mandag.

Ifølge dokumenterne blev manden ved navn Ryan Michael Reavis idømt 10 år og 11 måneders fængsel ved en distriktsdomstol i Californien efter at have erklæret sig skyldig i at have distribueret fentanyl.