Overblik: Kim Larsens musik var lydspor for mange

Den danske sanger og sangskriver Kim Larsen er søndag død efter længere tids sygdom. Han blev 72 år.

Det får mange danske musik- og kulturpersonligheder til at reagere - læs nogle af reaktionerne her:

Sanger og sangskriver Thomas Helmig skriver blandt andet på Facebook:

- Tænk at han ikke er her mere..... Det største træ i skoven er faldet..... Jeg savner ham allerede. Tak

Nikolaj Koppel, pianist, tv-vært og underdirektør i Tivoli, på Twitter:

- Hvil i fred, Kim Larsen. Få sangskrivere indrammer den danske folkesjæl, som du gjorde. Dine melodier vil leve videre i mange generationer.

Kulturminister Mette Bock (LA) på Twitter:

- Folkeskjalden Kim Larsen er død - men hans musik lever videre i os alle. Det er vi dybt taknemmelige for. Æret være Kim Larsens minde.

Kasper Schmeichel, målmand for det danske fodboldlandshold, på Twitter:

- Hvor er det sørgeligt at høre Kim Larsen er død. Er vokset op med hans sange. Den mest ikoniske danske musiker nogensinde.

Forfatter Morten Pape på Twitter:

- "Vi er dem de andre ikke må lege med/vi er det dårlige selskab” sang Kim Larsen og fik en hel generation af amagerkanere i Sundby Idrætspark til at føle sig set og hørt. Nu blev der stille. Nu er det forbi. Tak, Larsen.

Anders Lund Madsen, tv- og radiovært, på Twitter:

- Stille, alle sammen. Kim er død.

Sangerinde Pernille Rosendahl på Twitter:

- Det, der ikke måtte ske, er sket. Kim Larsen er død. I går sang jeg Langebro ved to forskellige arrangementer. Det nummer får altid folk i total kontakt med sig selv. Tak for sangene. Tak for flabetheden. Tak for at minde os om alle livets sider. Far Vel fine Kim.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager:

- "Rabalderstræde er en gade, hvor den slet, slet ikke får for lidt ...” må du få det hele, hvor du er nu. Tak for flabetheden og kærligheden. Hvil i fred Kim Larsen.

Sangerinden Oh Land på Instagram:

- Kim Larsen! Kan slet ikke forstå, at du kan dø. Du vil for evigt blive spillet i mit hjem. Hvil i fred. Jeg skruer helt op for din stemme.

Komiker Sebastian Dorset på Twitter:

- Mit livs første koncert var med Kim Larsen i Aalborghallen, engang midt i 70'erne. Mange år senere fik jeg den store ære at præsentere ham og Kjukken, og som måske den eneste i landet var han en mand, der ikke behøvede anden introduktion end sit navn. Hvil i fred.