Elvis Costello har aflyst koncerter efter kræftdiagnose

Den engelske singer/songwriter Elvis Costello er for nylig blevet diagnosticeret med en lille »men meget aggressiv« tumor.

Det skriver han på sin hjemmeside, hvor han samtidig aflyser en række koncerter på sin igangværende sommerturné i Europa.

»For seks uger siden ringede min specialist til mig og sagde: "Du burde begynde at spille lotto." Han havde sjældent - hvis nogensinde - set en så lille men meget aggressiv tumor, der kunne overvindes med en enkelt operation,« skriver Costello i udtalelsen.

Oven på den besked glædede han sig over, at han kunne fortsætte turnéen, der bl.a. skulle føre ham til Storbritannien, Østrig, Norge og Sverige. Men operationen har vist sig at kræve op til fire ugers efterfølgende rekonvalescens afhængigt af, om man skal passe et fysisk krævende job eller tilbage til skrivebordet.

Sidstnævnte er ikke tilfældet for Costello, som underholder fra scenekanten i op til to timer ad gangen på natlig basis. Derfor har han fået besked på aflyst de sidste seks koncerter.

»Viljen har været der, men jeg må nu acceptere, at det tager længere tid, end jeg ville have ønsket mig at genvinde min fulde styrke. Derfor skal jeg modvilligt annullere alle resten af arrangementerne på denne turné. Jeg undskylder til billetholderne i Manchester, Pula, Graz, Wien, Tysnes og Rattvik, men jeg vil hellere skuffe vores venner der ved ikke at komme, end at presse på med et show, der er kompromitteret og i sidste ende sætter mit helbred i fare,« skriver Costello.

Søndag aften skulle han have optrådt i Kroatien og derefter to i Østrig, inden turen gik mod Norge og Sverige, hvor turneens sidste to koncerter skulle løbe af stablen.

Costello optrådte senest på dansk jord i fjor, hvor han både gæstede landets tre største byer. Ved sin optræden i Odense imponerede han Jyllands-Postens anmelder nok til at indkassere fire stjerner.

Declan Patrick Aloysius MacManus, som hans borgerlige navn lyder, debuterede tilbage i 1977 med albummet "My Aim Is True". Foruden hits som "Alison" og "Watch Your Step" er han kendt som politisk engageret, vegetar og dedikeret Liverpool F.C.-fan. Han udkommer med et nyt album til oktober.