Fakta: Særlige koncertarmbånd skal højne sikkerheden

For første år forsøger Roskilde Festival sig med særlige armbånd, der giver adgang til området foran hovedscenen, Orange Scene.

De fører ifølge festivalens sikkerhedschef til, at sikkerheden højnes, samt at folk ikke bruger lang tid inden hver koncert på at vente i kø for en god plads.

Læs mere om de særlige armbånd her:

Publikumområdet foran hovedscenen er ændret, så det i år er ét stort område. Tidligere har området været delt i to.

Ønsker man at stå forrest til en koncert på Orange Scene skal man have et af de cirka 3000 armbånd, der uddeles til hver koncert.

Armbåndene er tilgængelige, fra festivalområdet åbner klokken 10 om morgenen.

Der gives kun armbånd til den pågældende dag.

Skal man eksempelvis høre bandet Gorillaz lukke Orange Scene lørdag aften, er det først muligt at få armbåndet lørdag formiddag.

Har man fået et armbånd, skal man være ved pitten, senest et kvarter før koncerten begynder. Hvis der er plads til flere i pitten, åbnes området op for folk i en såkaldt chancekø.

I alt er godt 6000 frivillige involveret i sikkerhedsopgaver, der dækker over alt fra adgangskontrol og monitorering af gæsterne til at føre brandtilsyn og skabe trygge rammer for gæsterne.

Kilde: Roskilde Festival.