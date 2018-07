»I disse tider synes folk, at man er pædofil, så snart politiet finder et bevis i ens mobil«: Sang har udløst dødstrusler og politianmeldelser i Sverige

Alene titlen vil formentlig give mange kaffen galt i halsen.

"Knulla barn" - på dansk "Knep børn" - hedder sangen fra 2015, som først nu for alvor har sat sindene i kog i Sverige.

Bag sangen står podcastprofilen og komiker Anton Magnusson samt komiker og rapper Simon Gärdenfors, dertil sammen kalder sig Mr. Cool.

Den fiktive figur har udgivet flere satiriske og grove sange, som ikke er faldet i lige god jord hos alle, men noget tyder på, at Mr. Cool er gået langt over stregen med "Knulla barn".

Balladen opstod, da bl.a. skuespilleren Mia Skäringer og retorikeksperten Elaine Eksvärd oplyste på Instagram, at de havde anmeldt sangen til musikstreamingtjenesten Spotify, og Eksvärd opfordrede sine følgere til at gøre det samme.

Mange, heriblandt flere kendte svenskere, fulgte trop. Konsekvensen blev i første omgang, at nummeret pludselig var det mest afspillede på Spotify i Sverige. Søndag var det dog fjernet fra tjenesten.

Dermed er alt langt fra sagt i den sag.

Komikerne har fået aflyst flere optrædender, ikke mindst efter at debattøren Jonatan Alfvén igangsatte en kampagne på Facebook.

På Twitter har Anton Magnusson fremvist eksempler på de trusler, som han har modtaget, siden sagen tog fart. En af dem lover at skære hovedet af ham. SVT overvejer fortsat, om de to komikere skal medvirke i et program til efteråret.

Ubehagelighederne retter sig også imod dem, som arbejder med komikerne.

Således fortæller Magdalena Bibik-Westerlund, som driver Stockholm comedy club, på Facebook, at hun har modtaget både drabs- og bombetrusler, efter at hun har holdt fast i, at Simon Gärdenfors skal optræde som planlagt.

Anton Magnusson har hidtil nægtet at udtale sig i sagen, men i en skriftlig kommentar sendt til både SVT og Aftonbladet understreger Simon Gärdenfors, at der er tale om komik, og at duoen modsætter sig alle former for seksuelle overgreb.

»Den pågældende sang, som vi udgav for tre år siden, var tænkt som underholdning for folk, som sætter pris på grov humor. Når sangen nu bliver spredt til en større gruppe mennesker, har reaktionerne mildest talt været blandede. Alt fra personer, som selv er blevet udsat for overgreb, og takker os for, at vi tør at lave sjov med dette følsomme emne, og siger, at humoren har hjulpet dem til at hele, til folk, som vil true os med drab pga. af sangen.«

En del af sangens tekst lyder:

»Ved I, hvad der er skønt, når man er bagstiv? Et rigtig barneknald«.

Og: »Jeg vil filme små drengen, som slikker på tissemænd og fister deres morfar, og så vinde en Oscar. Men i disse tider synes folk, at man er pædofil, så snart politiet finder et bevis i ens mobil.«

Politiet har modtaget fire anmeldelser i sagen. Og mens tre af dem er blevet droppet, fordi de handlede om sangens indhold, så er man i færd med at undersøge, om der kan være hold i den fjerde, der omhandler et interview, som de to kunstnere gav om sangen.

Sydsvenskan skriver, at de ifølge anmeldelsen skal have sagt, at de havde skrevet sangen, »fordi vi gerne vil have, at flere tør at udsætte børn for seksuelle overgreb.«