50 Cent giver koncert i Royal Arena

Når den amerikanske rapper 50 Cent til efteråret tager på turné i Europa, lægger han vejen forbi Danmark.

Det annoncerer han på Facebook.

50 Cent, der står bag numre som "In Da Club", "Candy Shop" og "Window Shopper", skal optræde i Royal Arena i København lørdag den 15. september, skriver han i opslaget.

Af opslaget fremgår det desuden, at den danske koncert er en del af en turné, der markerer, at det i år er 15 år siden, at han udgav albummet "Get Rich or Die Tryin'".

42-årige Curtis James Jackson III, der optræder under kunstnernavnet 50 Cent, har tidligere optrådt i Brøndby Hallen og til Smukfest.

Endnu har ingen dansk arrangør bekræftet koncerten. Ekstra Bladet har kontaktet Live Nation og ICO, som forklarer, at de ikke står bag besøget.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Royal Arena.