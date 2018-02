Mille fra Risskov løb med MGP-sejren i Aalborg

Gulddreng markedsførte fredagens optræden i Royal Arena som en afskedskoncert. Man må håbe, at han holder, hvad han lover.

Det bedste ved det nye album er, at det er blottet for nostalgisk repetition.

Den slags stjernestunder, der giver håb for dansk musik:

Masser af professionelt sangsnedkerarbejde fra de danske musikværksteder forud for lørdagens sangdyst. JP anmelder de 10 numre.

Grisen er ikke et urent dyr i Danmark

Ikke alle kunder i PFA har lov til at tegne kundekapital, som i årevis har virket som en regulær afkastkanon, der har fået opsparingen til at vokse kraftigt.

Begrundelsen for hemmeligholdelse holder ikke, lyder det fra eksperter og politikere.

"Three Billboards outside Ebbing, Missouri" vinder hovedprisen ved uddeling af britisk filmpris.

60 af dem blev taget under kærlig behandling af professionelle musikere i en række workshops, hvorefter 10 blev udpeget til det store finaleshow.

Det gik rent ind hos tv-seerne, der foretrak den stille og eftertænksomme melodi og tekst frem for konkurrenternes mere tempofyldte indslag.

Med en guitar i hånden og sit band på scenen sang Mille om årstidernes skiften og om, at det handler om at leve i nuet.

30 år søndag: Joakim Ingversen er et velkendt ansigt i tv og på de unges smartphones.

Musikdrømmen blev lørdag aften til virkelighed for 11-årige Mille fra Risskov, der i et fyldt Gigantium i Aalborg blev hyldet som vinder af børnenes MGP.

Sang nummer 4: "Til næste år" med Mille ses her ved generalprøven til Børnenes MGP i Gigantium Aalborg, fredag den 16. februar 2018. Foto: HENNING BAGGER

Bang & Olufsens seneste tv-kreation, BeoVision Eclipse, er et af de bedste fjernsyn, du kan købe for penge lige nu.

Nogle boligprojekter som indendørs pudse- og malearbejde kan være billigere at få lavet i den kommende tid, hvor vejret stadig er ustadigt og koldt.

