Britisk rockstjerne giver to koncerter i Aarhus

Bryan Ferry fik sit gennembrud som frontfigur i Roxy Music, der på grund af specielt gruppens plader i 1970'erne betragtes som et af de bedste og mest innovative navne inden for den britiske art- og glamrock, hvor det handlede om stærke melodier, farverig påklædning og masser af attitude.

Lp'er som "Roxy Music", "For Your Pleasure", "Stranded", "Country Life" og "Siren" har noget særligt kunstnerisk at byde på, mens pladerne "Flesh And Blood" og "Avalon", der udkom i begyndelsen af 1980'erne, har en mere poppet og renskuret lyd.

Blandt Roxy Musics store singlehits var "Love is the Drug" og "Jealous Guy", som John Lennon oprindeligt skrev. Roxy Music udgav sangen efter beatlens død i 1980.

Bryan Ferry havde allerede i 1970'erne som medlem af Roxy Music flere sidespring som solist, hvor han i stilfulde jakkesæt og lækkert hår både stillede sig frem som fortolker og leverandør af egne sange.

I 1980'erne blev han fuldtids-solist og opnåede med pladerne "Boys And Girls" og "Bete Noire" pæn kommerciel succes, og siden har han udgivet otte album, senest "Avonmore", hvor han skrev de fleste af sangene. Men der var også en coverversion af Robert Palmers store hit fra 1980, "Johnny and Mary".

Med pladen "The Jazz Age" (2012) demonstrerede Ferry sin kærlighed til jazz og swingmusik, mens han på lp'en "Dylanesque" (2007) fortolkede en stribe af Bob Dylans numre. Noget han havde gjort flere gange før i karrieren.

Som det er blevet tilfældet for mange andre musikere, er det på landevejen, at Bryan Ferry skal tjene sine penge, og derfor har det i de senere år været muligt at opleve ham rundt om i Danmark.

Denne gang er det Musikhuset Aarhus, der annoncerer to sommerkoncerter med englænderen, som spillestedet måske lidt overraskende betegner som crooner.

Han er i hvert fald ikke crooner i stil med Frank Sinatra, Curtis Stigers eller Michael Bublé. Bryan Ferry har sin egen lidt aparte vokale stil, og han har med årene fået noget mere rustikt ind i sit sangforedrag, der kan forveksles med en sårbarhed.

»Vi glæder os til at præsentere god stil og forrygende popglamour med en af musikkens helt store stjerner. Bryan Ferry passer perfekt til de intime rammer i vores Store Sal, hvor lyden er fantastisk. Det er vores ambition at hæve niveauet for vores rytmiske program, og derfor er vi glade for at føje endnu et stærkt internationalt navn til vores program,« udtaler Musikhuset Aarhus' programchef, Mette Kier.

Bryan Ferry gav senest koncert i Musikhuset Aarhus i 2011.

Denne gang optræder han den 13. og den 15. juni i kulturhusets store sal.

Billetsalget begynder tirsdag den 6. februar klokken 10.

Udover koncerterne i Aarhus spiller Bryan Ferry også med sit band i Roskilde Kongrescenter den 17. juni.