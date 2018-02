For femtende år i træk uddelte Smukfest lørdag Polka Verner legatet, der gik til en kvartet af folkelige kunstnere.

En hel dag dedikeret til den nye, gamle drik afholdes for første gang i Aarhus på lørdag, og der er for længst udsolgt.

Et forbud mod de udlægninger af historien, som regeringen ikke kan lide, smager af totalitarisme.

Topchef Pernille Erenbjerg ser en strategisk mulighed for nye fusioner på længere sigt. TDC's fusion med MTG åbner nemlig for en nordisk tele- og mediegigant, hvis TDC på længere sigt smelter sammen med Tele2 i Sverige. Finans

Et kontroversielt republikansk memo om aflytning af en Trump-rådgiver mødes med protester fra FBI og Demokraterne.

Et år efter investeringen til 15 mio. kr.:

»Jeg ser endnu ikke noget i musikprogrammet, som kan forklare, at Skanderborg er Danmarks dyreste festival.«

»Roskilde koster 2.000 kr. og har Eminem. Hellere ham end alle dem,«, konstateres det, og en anden får ikke valuta nok for pengene:

På Facebook fastslår Smukfest, at »65 pct. af programmet er offentliggjort nu«.

I afdelingen for nostalgi fra udlandet finder man Jethro Tull, Inner Circle og Bananarama.

Thomas Helmig, Suspekt, Kim Larsen, Mø, Nephew, C.V Jørgensen, Karl William, The Minds of 99 og Phlake er blandt de danske navne, som Smukfest har skrevet ind i programmet.

Kendrick Lamar giver koncert om lørdagen på Smukfest, som også præsenterer den for tiden meget populære amerikanske rapper Post Malone.

30-årige Kendrick Lamar har mødt stor respekt og fået enorm succes med albummene "Good Kid, M.A.A.D City" (2012), "To Pimp a Butterfly" (2015) og senest "Damn" (2017). Dét album blev han hyldet for til Grammy Awards forleden.

Her gav han koncert i 2015.

Kendrick Lamar giver den 1. marts en udsolgt koncert i Royal Arena i København, og de fleste havde nok forventet, at han ville vende tilbage til sommer og spille på Roskilde Festivals Orange Scene.

