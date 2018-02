Guitarlegende giver koncert i Danmark

Han er aldrig blevet så rig og berømt som Eric Clapton og Jimmy Page, og han bliver heller ikke forgudet på samme måde som Jimi Hendrix.

Men Jeff Beck bliver af professionelle smagsdommere og guitareksperter gang på gang indlemmet i et eksklusivt selskab af enestående guitarister.

Nu kommer briten til Danmark, hvor han er en sjælden gæst. Han spiller i landet til sommer som en del af Copenhagen Jazz Festival.

»Jeff Beck er en af rockens største virtuoser og en af dens mest dynamiske instrumentalister gennem tiden. Beck er strengt taget ikke kun en rockguitarist, men har taget en masse med sig fra jazzens verden. Hans stil er baseret på improvisation, og han har både skabt vigtige jazzrock-udgivelser i eget navn og med fusionsikonet Jan Hammer. På den baggrund er det en stor glæde at byde den snart 74-årige guitar-gigant inden for i DR Koncerthusets optimale koncertrammer til sommer,« skriver jazzfestivalen i en pressemeddelelse.

Her slås det også fast, at:

»Jeff Becks karriere har aldrig fulgt en lige linje. Ligesom hans soloer lader han sig føre gennem musikkens bane, hvor end inspirationen leder ham. I en stjernespækket karriere har han været medlem af legendariske The Yardbirds, flere inkarnationer af Jeff Beck Group med Rod Stewart og Ron Wood – og senere supergruppen Beck, Bogert & Appice, der alt sammen medvirkede til, at Jeff Beck satte nye standarder for instrumentalrock fra 70’erne og frem. Hans bidrag til fusionsmusikken er særligt tydelige i slut 70'erne på albums som "Blow by Blow", "Wired", og "There and Back".«



Jeff Beck er født i 1944 og fik sit gennembrud som musiker i 1960'erne.

Han giver koncert i DR Koncerthuset mandag den 9. juli, og koncerten præsenteres af ICO Concerts, Copenhagen Jazz Festival og DR Koncerthuset.

Billetsalget begynder den 5. februar.