Prominent kunstner: Det er vigtigt at have fokus på de positive nyheder

Der kom musik ud af højttalerne indledningsvis og til sidst til arrangementet, som havde samlet cirka 700 tilhørere.

David Byrne 65 år. Født i Skotland, men bosat i USA i langt størstedelen af sit liv. Var medlem af Talking Heads, et af de mest stilskabende bands i 1970'erne og 1980'erne. Har siden været solist, men også udgivet plader med bl.a. St. Vincent og Brian Eno samt Fat Boy Slim. Har skrevet flere bøger, ikke mindst "How Music Works". Udgiver nyt album til marts. Giver koncert på Roskilde Festival til sommer.

Men den skotskfødte rockstjerne David Byrne, der er bedst kendt som frontfigur i det unikke band Talking Heads, havde ikke taget sin guitar eller sangstemme med, da han gik på scenen i Københavns Hovedbibliotek.

Den gråhårede sanger, der var klædt i sort, stod i stedet på den lille scene foran et stort – og under seancen bomstille - publikum for at holde foredrag om sit seneste påhit, ”Reasons to be Cheerful”.

David Byrne har i sit efterhånden mangeårige blogunivers flere gange kritiseret den amerikanske præsident Donald Trump, og han har samtidig udtalt, at det på mange måder virker, som om verden har det ad helvede til.

Men i stedet for mentalt at gå i sort har han som en slags terapi over længere tid samlet på positive historier og opløftende nyheder, som har kunnet minde ham om, at der rent faktisk foregår en masse godt rundt om i verden.

Det var nogle af disse opløftende fortællinger, han denne mandag aften var kommet for at udfolde, og som en anden lektor (eller sælger) benyttede Byrne sig af et powerpoint-show. Og så remsede han en masse tal og årstal op og talte om uddannelse, sundhed, teknologi, energi og kultur samt transport.

»Jeg behøver ikke at fortælle jer om cykler,« kom det smågrinende fra David Byrne, som forklarede, hvordan andre storbyer, f.eks. canadiske Vancouver og Bogota i Colombia, lige som København har givet langt mere plads til cyklister og bycykler end førhen.

Dét er noget, Byrne kan lide.

Han har været – og skrevet om at være - en meget aktiv cyklist størstedelen af sit liv – og både uden og med cykelhjelm. Og han kommer som regel også rundt i sin hjemby New York på cykel. Den tohjulede er i hans optik et både hurtigere og mere spændende transportmiddel end den firhjulede.

Efter de opløftende historier om cykler tog han fat på solstrålehistorier om, hvordan bydele har fået nedbragt energiforbruget markant – eller vil gøre det, og han slyngede om sig med årstal i sine bestræbelser på at forklare, hvordan byer lige fra Malmö til Mexico har fokus på at få bragt energiforbrug og forurening ned.

David Byrne havde tydeligvis læst på lektien, og da han viste et billede af en stribe vindmøller til havs, kunne han slå fast, at selskabet bag, danske Dong Energy, for nylig har skiftet navn til Ørsted.

Påstanden om, at det blæser mere i Irland end i Storbritannien, førte han dog ikke noget endegyldigt bevis for.

David Byrne har med både Talking Heads og som solist optrådt i Danmark. Foto: Mogens Flindt

I USA, hvor David Byrne har boet størstedelen af sit liv, hæftede han sig ved, at der i en oliestat som Texas er kommet masser af vindenergi, mens han – for nu at skifte emne – glædede sig over, at Portugal har gjort en masse for at komme landets stofmisbrugere til undsætning.

Sådan blev 65-årige David Byrne ved, og til sidst nåede han frem til, at kultur og musik kan forandre kriminelle bydele, bl.a. i den brasilianske storby Rio de Janeiro.

»Måske ændrer kunst ikke på folks måde at tænke på. Men kunst forandrer folks måde at opføre sig på.«

David Byrne fortalte i den forbindelse også om en oplevelse på et spillested, Shrine, i Tulsa, Oklahoma. Her mødtes mennesker en aften med forskellig hudfarve og baggrund, og musikken og stemningen fik dem til at danse og have det godt sammen. Med David Byrne som en af disse publikummere.

»Sådan kunne Amerika ende med at være,« lød det håbefuldt.

Da David Byrne havde talt i cirka 30 minutter, var der tid til nogle få spørgsmål fra publikum.

En tilhører lagde vægt på, at VKLA-regeringen trækker Danmark i den forkerte retning og ville høre, hvad den besked betød for David Byrne. Men frem for at tage spørgerens parti holdt han fast i, at mange andre lande stadig kan lære af Danmark og resten af Skandinavien.

En anden tilhører, der havde en særlig relation til Indien, mente, at David Byrne havde talt for lidt om den udvikling, der sker i Indien og Kina.

»Jeg vil forsøge at få besøgt disse lande,« lovede David Byrne.

I den kommende tid får han dog travlt med at holde flere ”Reasons to be Cheerful”-foredrag og promovere sit nye album, ”American Utopia”, der udkommer den 9. marts.

En sang fra det nye opus, ”Everybody’s Coming to My House”, sluttede seancen, hvorefter Byrne så sit snit til at forsvinde.

Det er et faktum, at David Byrne senere på aftenen tog en cykeltur i København. Og til sommer giver han koncert på Roskilde Festival. Det er der grund til at være glad for.

Dels er der gået 21 år, siden han senest gav koncert på Roskilde Festival, dels kan han ved hjælp af ikke mindst Talking Heads-sangene stille med et levedygtigt bagkatalog.