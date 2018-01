Popstjerne købte hus til hjemløs fan

En fan af den amerikanske popstjerne Taylor Swift fik sig noget af en overraskelse efter en koncert i Manchester for nylig.

Taylor Swift var blevet opmærksom på, at en af hendes fans - Stephanie - havde været hjemløs gennem otte måneder af sin graviditet.

"Som mange af jer ved, var jeg hjemløs gennem otte måneder af min graviditet. For at gøre en lang historie kort, så var vores første lejlighed uegnet til beboelse, og vi mistede alt," skriver Stephanie på Taylor Swift-app'en The Swift Life.

Kæresten mistede i samme periode sit job.

"Min mor fortalte Taylor det hele og bad hende om at få mig til at føle mig speciel ved koncerten i Manchester.

Efter koncerten tog Taylor os ud i hendes garderobe, hvor hun sagde: "Stephanie, du har været i mit liv i lang tid, og du har aldrig bedt mig om noget. Du kunne have rakt ud, og jeg ville have hjulpet dig. Men det gjorde du ikke. Din mor fortalte mig...""

Stepanie fortæller, at sangeren ville betale for hendes koncertbillet, men faktisk hjalp hun hende og partneren med at købe "et hjem og alt, hvad hun skulle bruge til babyen".

Det er ikke første gang, at Taylor Swift hjælper sine fans økonomisk.

Under navnet Swiftmas har popstjernen sendt julegaver til sine fans, ligesom hun har betalt fans' studielån og finansieret medicin.