Anne-Marie Vedsø-Olesen skriver lynhurtigt. Med kun et år mellem hver udgivelse virker det ikke usandsynligt, at vi om et par år sidder med alle fem bind af ”Vølvens vej” i hænderne.

Der er lykkeligvis ikke noget, som tyder på, at forfatterens vildtblomstrende fantasi er ved at visne – tværtimod.