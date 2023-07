Hans skarpe kritik af Sovjetunionen og invasionen af Tjekkoslovakiet førte til, at hans bøger blev blacklistet. Men hans værker er blevet rost som noget af det mest indsigtsfulde, der er skrevet om mennesker under kommunismen i Østeuropa.

Efter systemskiftet var der i Tjekkiet store forventninger til Kundera, som i mellemtiden var blevet et stort verdensnavn. Mange håbede, at hans bøger nu ville udkomme på tjekkisk, og at han selv ville vende hjem.

Det skete dog ikke.