Det er højsommer i Stockholm. Anna har for travlt til at tage den ferie, hun egentlig har planlagt, men hendes samlever, Henrik, og hendes veninde Melina er med på at udskyde den til september. Så vil de tage af sted til en af nationalparkerne i det nordlige Sverige og nyde natur, strabadser og det primitive liv.

Anna på 31 er travl advokat med øjet stift rettet mod en partner-stilling på kontoret. Hun er også ud af velhavende Stockholm-erhvervs-aristokrati og fører sig frem med den skråsikkerhed, som en opvækst på solsiden giver. Men, forstår man, der er problemer på familiefronten, med en dominerende pater familias.